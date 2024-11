Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Horner hekelt wachtende Pérez bij start sprintrace

Teambaas Christian Horner van Red Bull sprak zijn verbazing uit over de miskleun van Sergio Pérez bij de start van de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. De Mexicaan startte om aanpassingen aan de auto vanuit de pitstraat, maar bleef staan toen de rode lichten uitgingen. De ongeduldige Franco Colapinto van Williams, die ook vanuit de pitstraat moest vertrekken, haalde Pérez nog in de pitstraat in.

“Ik snapte er niks van. Ik moet hem hierop aanspreken. Als de lichten uitgaan, is het de bedoeling dat je vertrekt. Het leek wel of hij het verkeerd zag”, zei Horner na afloop tegen Sky Sports.

Pérez kwam later met een opmerkelijke verklaring. Hij zei met opzet te hebben gewacht om zo meer ruimte te hebben bij het oprijden van de baan. “Ik wilde geen last hebben van de auto’s die vanaf de grid startten. Ik had vijf minuten stilgestaan in de pitstraat, dus geen temperatuur in de banden. Dan is het belangrijk dat je vrije ruimte hebt om de auto op gang te krijgen.”

ANP