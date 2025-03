Deel dit: Share App Mail Tweet

Piastri vindt zege in China verdiend na uitglijder vorige week

Formule 1-coureur Oscar Piastri vindt zijn zege in de Grote Prijs van China verdiend na zijn uitglijder in de openingsrace in Australië vorige week. De 23-jarige Australiër van McLaren werd toen slechts negende nadat hij vanuit een goede positie naast de natte baan was geraakt. In Shanghai leidde Piastri van start tot finish, wat hem “extreem blij” maakte.

Piastri boekte zondag de derde zege van zijn carrière, na zijn overwinningen vorig jaar in Hongarije en Azerbeidzjan. “Dit was een ongelooflijk weekend, de auto was echt geweldig. Dit maakt me heel trots”, zei hij in een eerste reactie na de race.

De Australiër was verrast door het feit dat de coureurs met de harde band de eindstreep konden halen op het nieuw geasfalteerde circuit van Shanghai. “De harde band was veel beter dan iedereen had verwacht, het was een aangename verrassing om er de race mee uit te kunnen rijden.”

ANP