Deel dit: Share App Mail Tweet

Piastri wint Grote Prijs van China, Verstappen vierde

Oscar Piastri heeft op solide wijze de Grote Prijs van China gewonnen. De 23-jarige Australische coureur reed in zijn McLaren van poleposition naar de winst op het circuit van Shanghai.

Max Verstappen kon zich niet mengen in de strijd om de podiumplekken. De viervoudig wereldkampioen zakte bij de start van de vierde naar de zesde plaats in zijn Red Bull, maar wist zich tegen het einde van de race over 56 ronden weer op te werken naar de vierde plaats na een late inhaalactie bij Charles Leclerc van Ferrari.

Piastri controleerde van start tot finish de race en hield zijn teamgenoot Lando Norris keurig van zich af. Norris, die vorige week de openingsrace in Australië won, eindigde op bijna tien seconden achterstand als tweede en verstevigde de leiding in het kampioenschap van de Formule 1. George Russell kwam als derde over de finish in zijn Mercedes. Verstappen behield in de WK-stand de tweede plaats, maar heeft nog maar 1 punt meer dan Russell.

Valse start Verstappen

Verstappen had geen geweldige start. Hij werd door de Ferrari’s van Lewis Hamilton en Leclerc ingehaald. Piastri, die voor het eerst in zijn carrière van poleposition vertrok, hield keurig de eerste positie vast. Norris ging buitenom voorbij Russell en schoof door van de derde naar de tweede plaats.

De race voltrok zich in die volgorde tot de eerste pitstops na ongeveer een derde van de race. De coureurs wisselden van de mediumband naar het harde rubber, de beste band tegen slijtage op het nieuw geasfalteerde circuit van Shanghai. ‘Bandenmanagement’ was dan ook het sleutelwoord in China. Verstappen klaagde het hele weekend al over de bovenmatige bandenslijtage van zijn Red Bull en het gebrek aan grip. Hij voorspelde na de kwalificatie al dat hij zich niet zou kunnen mengen in de strijd om de podiumplekken.

Tweede pitstop Hamilton

Ook na die serie pitstops bleven Piastri en Norris vooraan, met Russell daarachter. Verstappen profiteerde tegen het einde van de race van een tweede pitstop van Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen die zaterdag met de winst in de sprintrace zijn eerste succes vierde bij Ferrari. De Limburger bleef op de baan en schoof door naar de vijfde plaats. Op drie ronden voor het einde nam Verstappen de vierde plaats over na een fraaie inhaalmanoeuvre bij Leclerc.

ANP