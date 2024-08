Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren-coureur Piastri reed Formule 1-races met gebroken rib

De Australische Formule 1-coureur Oscar Piastri heeft met een gebroken rib races gereden. Dat vertelde de coureur van McLaren in Zandvoort, waar de Formule 1 is neergestreken voor de Dutch Grand Prix. “Het is nu weer helemaal in orde, maar ik denk dat ik de blessure heb opgelopen eind juni tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk. Het is waarschijnlijk gewoon door het rijden gebeurd”, zei de 23-jarige coureur. “De Britse grand prix op Silverstone de week erna was behoorlijk pijnlijk.”

Piastri won dit jaar ook zijn eerste grand prix. Hij was in juli de beste in Hongarije. Mede dankzij de teamleiding van McLaren, die ploeggenoot Lando Norris in de slotfase opdroeg Piastri erlangs te laten. Volgens hem is er echter geen sprake van een hiërarchie bij het team. “Dat is niet nodig. Voor ons is het heel duidelijk dat we allebei nummer 1 zijn en dat we vrij zijn om te proberen de best mogelijke resultaten te behalen voor het team en voor onszelf.”

ANP