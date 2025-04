Deel dit: Share App Mail Tweet

Piastri 15 jaar na Webber Australische leider in Formule 1

Australië heeft vijftien jaar na Mark Webber weer een leider in het kampioenschap van de Formule 1. Oscar Piastri nam door zijn zege in de Grote Prijs van Saudi-Arabië de leiding over van Lando Norris, zijn teamgenoot bij McLaren.

Webber leidde als coureur van Red Bull in 2010 het kampioenschap in de Formule 1. Hij is tegenwoordig de zaakwaarnemer van de 24-jarige Piastri, die op het circuit in Jeddah zijn derde zege van het seizoen vierde. Hij won ook in China en Bahrein en voert na vijf grands prix de stand aan met 99 punten, tien meer dan Norris en twaalf meer dan Max Verstappen, die tweede werd in Jeddah.

De volgende race is over twee weken in Miami.

ANP