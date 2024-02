Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull onderzoekt grensoverschrijdend gedrag teambaas Horner

Energiedrankfabrikant Red Bull heeft een onderzoek ingesteld naar beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner van Red Bull Racing, het Formule 1-team van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen.

De Telegraaf en vakwebsite F1 Insider brachten het nieuws over de aantijgingen naar buiten. De 50-jarige Horner, die al sinds 2005 de teambaas is van Red Bull Racing, zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting één bepaald teamlid van Red Bull Racing. Details over dat gedrag ontbreken. Horner ontkende tegenover De Telegraaf de beschuldigingen “volledig”.

“Nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van bepaalde recente beschuldigingen, is een onafhankelijk onderzoek gestart”, luidt de officiële verklaring van Red Bull in diverse sportmedia, waaronder Sky Sports. “Dit proces, dat al gaande is, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat. Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek zal zo snel als praktisch mogelijk worden afgerond. Het zou op dit moment niet gepast zijn om verder commentaar te geven.”

Celebrity

Engelsman Horner is een celebrity in eigen land, mede door zijn huwelijk met Geri Halliwell, voormalig lid van de Spice Girls. Hij was al de baas bij Red Bull Racing in de jaren dat de Duitser Sebastian Vettel vier wereldtitels in de Formule 1 veroverde. Horner vierde de afgelopen jaren successen met Verstappen, die vorig seizoen negentien van de 22 races won en met een niet eerder vertoonde dominantie zijn derde wereldtitel veroverde. Volgens Sky Sports blijft Horner in functie tijdens het onderzoek.

Het Formule 1-team van Red Bull heeft de presentatie van de RB20, de auto waarin Verstappen dit jaar op jacht gaat naar nieuw succes, op 15 februari gepland op de Engelse thuisbasis in Milton Keynes.

ANP