Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-coureur Ocon hekelt ‘onbruikbare’ koelvesten

De nieuwe koelvesten die in de Formule 1 zijn bedacht voor de coureurs, zijn onbruikbaar. Dat zegt de Franse coureur Esteban Ocon van Haas F1 op motorsport.com. “Het is goed dat de FIA met iets is gekomen, maar ik kan het op dit moment niet gebruiken.”

De internationale autosportfederatie FIA stemde onlangs in met een geavanceerd koelsysteem voor de coureurs om oververhitting tegen te gaan. Aanleiding zijn de klachten van coureurs na de Grote Prijs van Qatar in 2023, toen het zo heet was in de auto, dat enkele coureurs bijna flauwvielen. Ocon moest zelfs overgeven in zijn helm.

Het systeem dat nu is ontworpen en ook getest, bestaat uit koelslangen die door het racepak van de coureur lopen. “Die slangen zijn prima, maar er zit een enorme knoop in waar al die slangen samenkomen en die is te groot. Als je die bal op je borst hebt, doet het pijn door de gordels. En als die bal op je rug of heup zit, pas je niet in de racestoel. Dus voor ons is dit koelsysteem onbruikbaar.”

Voor 2025 is het koelsysteem een vrijwillige keuze, vanaf 2026 wil de FIA het verplicht stellen.

ANP