Briatore vervangt opgestapte teambaas Oakes bij F1-renstal Alpine

Teambaas Oliver Oakes is opgestapt bij de Formule 1-renstal Alpine. De 75-jarige Flavio Briatore neemt zijn taken per direct over. De Italiaan, voormalig teambaas bij Benetton en Renault, was al adviseur bij Alpine.

“Het BWT Alpine Formule 1 Team maakt bekend dat Oliver Oakes is afgetreden als teambaas. Het team heeft zijn ontslag met onmiddellijke ingang geaccepteerd”, aldus Alpine in een verklaring. “Flavio Briatore zal aanblijven als uitvoerend adviseur en vanaf vandaag zal hij ook de taken overnemen die voorheen door Oliver Oakes werden uitgevoerd.”

Oakes was sinds juli 2024 teambaas bij de renstal. Alpine is bezig aan een teleurstellend seizoen. De Fransman Pierre Gasly staat twaalfde in de WK-stand met 7 punten, de Australiër Jack Doohan heeft nog geen punt gepakt.

ANP