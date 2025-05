Deel dit: Share App Mail Tweet

Autocoureur De Vries eindigt als achtste in E-Prix Tokio

Nyck de Vries is als achtste geëindigd in de eerste race van de Formule E in Tokio. De Belg Stoffel Vandoorne won de wedstrijd en Robin Frijns werd tiende.

De Britse WK-leider Oliver Rowland eindigde als tweede, vlak voor zijn landgenoot Taylor Barnard. De Formule E-rijders komen zondag opnieuw in actie in Tokio voor de negende race van het seizoen. In totaal staan er zestien wedstrijden op het programma. Rowland leidt het klassement met 133 punten. De Vries staat vijfde met 56 punten. Frijns vindt zich met 9 punten terug op de twintigste plaats in het algemeen klassement.

De Vries keerde in januari 2024 na een mislukt avontuur in de Formule 1 terug in de klasse waarin hij in 2021 de wereldtitel had veroverd. Hij mocht in 2023 uitkomen voor AlphaTauri in de Formule 1, maar werd om tegenvallende resultaten al na tien races vervangen door Daniel Ricciardo.

ANP