Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris verovert pole in GP van São Paulo, Verstappen zestiende

Lando Norris heeft in de Formule 1 de poleposition veroverd voor de Grote Prijs van São Paulo in Brazilië. De Britse coureur van McLaren was in de kwalificatie sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes en de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari. Zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri zette de vierde tijd neer.

Max Verstappen moet de race op het Autódromo José Carlos Pace in Brazilië beginnen vanaf de zestiende positie. Het was voor het eerst sinds de Grote Prijs van Rusland in Sotsji in 2021 dat Verstappen de tweede kwalificatiesessie niet haalde. Een jaar eerder bleef Verstappen in São Paulo steken op de twaalfde plaats in de kwalificatie en ging hij na een tijdstraf uiteindelijk van start vanaf de zeventiende positie. Hij wist de chaotische regenrace toen alsnog te winnen.

Norris had eerder zaterdag de sprintrace gewonnen. Daarvoor had hij zich ook gekwalificeerd met de beste tijd. Door de zege in de sprintrace heeft de Brit in de strijd om de wereldtitel 9 punten meer dan Piastri. Verstappen heeft 39 punten minder dan Norris.

Sprintrace

Verstappen was er een dag eerder al niet in geslaagd zich vooraan te kwalificeren voor de sprintrace. Toen werd hij zesde. Na de sprintrace, waarin hij als vierde eindigde, zei hij dat hij hoopte dat er nog wat kon worden aangepast aan de afstelling, waardoor hij meer grip zou hebben. Dat lukte niet. Teamgenoot Yuki Tsunoda uit Japan kwam ook niet verder dan de negentiende plaats in de kwalificatie.

De Fransman Isack Hadjar zette in de Racing Bull de vijfde tijd neer in de kwalificatie. Zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Liam Lawson start vanaf de zevende plaats. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton uit Groot-Brittannië kwam in de Ferrari niet verder dan de dertiende plaats.

De Grote Prijs van São Paulo begint zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd).

ANP