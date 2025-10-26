Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris nieuwe leider na zege in Mexico, Verstappen op podium

Lando Norris heeft de titelstrijd in de Formule 1 een nieuwe wending gegeven. De Brit van McLaren nam door een imponerende zege in de Grote Prijs van Mexico de leiding in het kampioenschap over van zijn teamgenoot Oscar Piastri, die als vijfde finishte.

Max Verstappen kende op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez een woelige beginfase, maar de coureur van Red Bull richtte zich op en eindigde dankzij een ijzersterke slotfase als derde. Hij kwam net tekort om Charles Leclerc in zijn Ferrari van de tweede plaats te stoten. Verstappen toonde aan dat hij nog volop meedoet om de wereldtitel. Norris heeft nu 1 punt meer dan Piastri, maar is door zijn zesde zege van het seizoen wel wat uitgelopen op Verstappen. Het verschil is 36 punten.

Verstappen zei zaterdag na zijn vijfde plaats in de kwalificatie dat hij niet veel verwachtte van de race. Zijn auto miste grip en gleed steeds weg, zei hij. En alles wat het team had geprobeerd om de Red Bull te verbeteren was ‘mislukt’. Toch zette de viervoudig wereldkampioen alles op alles om bij de start posities te winnen. Hij probeerde buitenom in te halen in de eerste bocht. Maar met vier auto’s die nagenoeg naast elkaar de eerste bocht indoken, was er maar weinig ruimte. Verstappen moest noodgedwongen buiten de baan en door het gras. Hij sneed daardoor wel de bocht af en kwam als vierde terug, voor George Russell.

Wiel-aan-wielgevecht

Enkele ronden later waagde Verstappen een poging om Hamilton in te halen, maar de Brit gaf in het wiel-aan-wielgevecht niet toe. Beide coureurs moesten de grasstrook op en Hamilton wist dankzij afsnijden de Nederlander voor te blijven. Verstappen raakte door de manoeuvre snelheid kwijt, waardoor Oliver Bearman in zijn Haas hem passeerde. Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden voor zijn actie.

Norris bleek onnavolgbaar op het hooggelegen circuit. De Brit nam geleidelijk afstand van de rest. Charles Leclerc reed in zijn Ferrari stevig op de tweede plaats, maar na zijn pitstop kreeg Verstappen de geest op de zachte band. Hij vloog ineens over het circuit. Norris was te ver weg, maar de viervoudig wereldkampioen liep ronde na ronde in op Leclerc, die in de laatste ronde de hulp van de virtuele safetycar nodig had om Verstappen nog net voor te blijven.

Bearman, de Britse 20-jarige rookie, wist Piastri nog net van zich af te houden en verrassend vierde te worden.

