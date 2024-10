Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris veroordeelt acties Verstappen: niet netjes hoe hij rijdt

Lando Norris veroordeelde na zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Mexico het rijden van Max Verstappen. “Ik wist wat ik kon verwachten van hem. Naar mijn mening is het niet netjes hoe hij rijdt”, zei de Brit van McLaren in het flashinterview na afloop op de baan.

Verstappen pareerde een inhaalactie van Norris door hem in de binnenbocht zodanig af te knijpen, dat de coureur van McLaren buiten de baan door het gras moest om een botsing te voorkomen. Even later haalde Verstappen Norris in door buiten de baan een stukje af te snijden. De stewards oordeelden in beide incidenten in het nadeel van Verstappen. De Nederlander kreeg twee tijdstraffen van tien seconden en hij viel daardoor ver terug. Verstappen eindigde als zesde.

“Ik heb een crash vermeden en verder een goede race gereden”, vond Norris.

De Brit reageerde tijdens de race heel boos via de teamradio. “Ik zat de hele tijd voor hem in de bocht. Deze gozer is gevaarlijk. Het is net als de vorige keer”, riep Norris. Hij doelde op het incident van een week geleden tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Toen kreeg Norris vijf seconden tijdstraf omdat hij buiten de baan Verstappen inhaalde. In Mexico bespraken alle coureurs dat incident, omdat Verstappen in de ogen van sommige collega’s veel te laat remde en Norris dwong buiten de baan te rijden.

ANP