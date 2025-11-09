Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris kan in Las Vegas grote stap naar eerste wereldtitel zetten

Lando Norris heeft met de zege in de Grote Prijs van São Paulo een grote stap naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 gezet. De Britse coureur van McLaren kwam door de zeges in de grand prix en de sprintrace op 390 punten. Dat zijn er 24 meer dan zijn teamgenoot Oscar Piastri uit Australië en 49 meer dan titelverdediger Max Verstappen.

Er volgen nog drie raceweekenden te beginnen met de Grote Prijs van Las Vegas op 22 november. Daarna zijn nog de Grote Prijs van Qatar en de Grote Prijs van Abu Dhabi. In Qatar vindt ook nog een sprintrace plaats, waardoor er nog maximaal 83 punten te verdienen zijn.

Norris zei na afloop van zijn zege in São Paulo dat hij zich nog niet rijk rekende. “Dit was een geweldige zege, maar als je zag hoe snel Max vandaag was, ben ik teleurgesteld dat we niet sneller waren. Er is nog een lange weg te gaan. Ik focus me op mezelf, houd me gedeisd en negeer iedereen en doe mijn best.”

ANP