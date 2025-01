Deel dit: Share App Mail Tweet

Trucker Van den Brink boekt derde dagsucces in Dakar Rally

De Nederlandse trucker Mitchel van den Brink heeft de zesde etappe van de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De nummer 2 van het klassement kwam na 605 kilometer tussen Hail en Al Duwadimi 7 minuten voor de Tsjechische leider Martin Macik binnen.

De 22-jarige Van den Brink won eerder ook al de proloog en de eerste etappe. In het klassement heeft de Harskamper een achterstand van een uur en bijna vijftig minuten.

Martin van den Brink, de vader van Mitchel, viel zaterdag naast het podium met de vierde plaats. Mitchel maakte op 16-jarige leeftijd al zijn debuut in de woestijnrally als monteur bij zijn vader. In 2021 nam hij op 18-jarige leeftijd als jongste coureur ooit deel aan de beroemde woestijnrally. Hij won in 2023 en 2024 eveneens etappes in de Dakar Rally.

ANP