Antetokounmpo leidt met 40 punten Bucks naar zege op Mavericks

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun vierde zege op rij geboekt in de NBA. De ploeg won met 132-125 van Dallas Mavericks en de Griek Giannis Antetokounmpo was de uitblinker met 40 punten en 15 rebounds. Damian Lillard voegde er 27 bij voor de Bucks.

De Bucks sloegen toe in het vierde kwart. Daar was de scoringsdrift van Antetokounmpo nodig om het verschil te maken. Bij de Mavericks was Kyrie Irving topschutter met 39 punten. Luka Doncic was goed voor 35 punten. De Bucks behielden door de overwinning de derde plaats in de Eastern Conference.

Shai Gilgeous-Alexander nam met 40 punten Oklahoma City Thunder bij de hand tegen Golden State Warriors. Thunder won het duel in de verlenging met 130-123 en handhaafde zich op de vierde plaats in de Western Conference. Chet Holmgren maakte er 36 voor de winnende ploeg. Stephen Curry noteerde 25 punten voor de Warriors.

ANP