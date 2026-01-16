Autovisie
Trucker Van den Brink wint twaalfde etappe Dakar Rally

ANP / EPA / Gerard Laurenssen

Trucker Mitchel van den Brink heeft de twaalfde etappe van de Dakar Rally in Yanbu gewonnen. De Nederlander behaalde zijn vierde etappezege van dit jaar.

Van den Brink was 6 minuten en 56 seconden sneller dan de truck van Vaidotas Zala en 8 minuten en 24 seconden sneller dan Martin Soltys.

Van den Brink leek een tijdje op weg naar de eindoverwinning bij de trucks, maar een desastreuze tiende etappe wierp hem ver terug. Hij staat nu derde in het klassement. Zijn achterstand op koploper Zala is wel verkleind tot 30 minuten en 22 seconden. Op zaterdag vindt de slotetappe plaats.

ANP

