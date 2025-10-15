Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes ook in 2026 met F1-coureurs Russell en Antonelli

Het Formule 1-team van Mercedes rijdt ook in 2026 met coureurs George Russell en Kimi Antonelli. De 27-jarige Brit en de 19-jarige Italiaan zijn dit seizoen de vaste coureurs van het team. “De bevestiging van ons rijdersduo was altijd slechts een kwestie van timing, niet van personen”, meldde teambaas Toto Wolff woensdag. “We wilden de tijd nemen en de onderhandelingen goed afronden om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden was. Ik ben blij dat we dat hebben gedaan.”

Russell won anderhalve week geleden de Grote Prijs van Singapore, zijn tweede zege van het seizoen. Hij was eerder dit jaar ook al de beste in Canada. Hij staat vierde in de WK-tussenstand. In 2026 begint hij aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes. Antonelli, die dit seizoen debuteert in de Formule 1, behaalde bij de Grote Prijs van Canada met de derde plek zijn enige podiumplaats.

“George en Kimi vormen een sterk duo en we zijn blij dat we samen verdergaan. Onze focus ligt nu op de laatste zes races van het jaar, waarin we strijden om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap en op 2026 waarin een nieuw tijdperk in de Formule 1 aanbreekt”, keek Wolff vooruit. Mercedes gaf geen verdere details en sprak alleen over de contracten voor 2026. Het team werd het afgelopen jaar ook in verband gebracht met een mogelijke overgang van regerend wereldkampioen Max Verstappen.

“Ik ben trots om door te gaan. Volgend jaar wordt mijn tiende jaar sinds ik in 2017 tekende bij Mercedes”, zei Russell, die in 2017 begon bij het Mercedes Junior Team. “Ik kan niet wachten op wat er komt, zeker omdat we beginnen aan een seizoen met een van de grootste reglementswijzigingen in de sport. We zijn allemaal heel gefocust om het een succes te maken.”

ANP