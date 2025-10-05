Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren prolongeert constructeurstitel in Singapore

Het Formule 1-team van McLaren heeft in de Grote Prijs van Singapore de tweede achtereenvolgende wereldtitel bij de constructeurs veiliggesteld. Het Britse team had 13 punten nodig om zes races voor het einde al definitief af te rekenen met Mercedes en Ferrari. De derde en vierde plek van Lando Norris en Oscar Piastri leverden 27 punten op.

McLaren had vorig jaar de wereldtitel pas in de laatste race van het seizoen binnen. Toen was Max Verstappen al zeker van zijn vierde achtereenvolgende wereldtitel bij de coureurs, nu staan beide coureurs van McLaren er beter voor. Piastri leidt de WK-stand met 336 punten, Norris volgt met 314 en Verstappen met 273.

“Ze hebben het hele seizoen briljant gereden. Je kunt het constructeurskampioenschap niet winnen zonder twee geweldige coureurs”, reageerde teambaas Zak Brown.

Start

De twee coureurs raakten elkaar vlak na de start in Singapore na een inhaalactie van Norris. “Zoals je kunt zien, laten we ze racen. Dit was wel even een nagelbijter, maar ze racen vol overgave, ze racen fair en ze racen om te winnen”, zei Brown.

Verstappen hielp zijn team Red Bull in 2022 en 2023 aan de wereldtitel bij de constructeurs. Mercedes was met hulp van Lewis Hamilton daarvoor oppermachtig. Het constructeurskampioenschap is belangrijk voor de teams, omdat het vele miljoenen euro’s oplevert voor de ontwikkeling van de auto’s.

ANP