IndyCar-kampioen Palou moet McLaren miljoenen betalen

McLaren heeft deels de rechtszaak tegen de Spaanse autocoureur Álex Palou gewonnen. De viervoudig kampioen in de IndyCar moet wegens contractbreuk ongeveer 12 miljoen dollar (10 miljoen euro) aan schadevergoeding betalen aan het Britse automerk. Het hooggerechtshof in Londen deed vrijdag uitspraak.

McLaren eiste meer dan 20 miljoen dollar in het juridische conflict. Palou tekende in 2022 een overeenkomst, maar de Spanjaard brak de overstap uit eigen beweging af. Palou zei tijdens een hoorzitting in oktober dat hij had afgezien van de verbintenis, omdat hem duidelijk was geworden dat hij niet in aanmerking kwam voor een toekomstig zitje in de Formule 1.

De rechter oordeelde in het voordeel van McLaren omdat het team prijzengeld en sponsors was misgelopen. Geld dat wel zou zijn binnengekomen als Palou zou hebben gereden in de IndyCar.

ANP

