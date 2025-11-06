Deel dit: Share App Mail Tweet

Brown: verlies liever titel dan kiezen tussen Norris en Piastri

Teambaas Zak Brown van Formule 1-renstal McLaren weigert een van zijn twee coureurs voor te trekken in de eindfase van het wereldkampioenschap. “Ik verlies nog liever de titel dan dat ik moet kiezen tussen een van mijn twee coureurs”, zegt de Amerikaan in de podcast ‘Beyond the Grid’.

McLaren won dit jaar al de constructeurstitel en de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri leiden in het individuele kampioenschap. De Brit Norris heeft 1 punt meer dan de Australiër Piastri. Max Verstappen staat 36 punten achter, maar de coureur van Red Bull heeft in de laatste vijf races veel punten ingelopen en is nog volop in de race voor zijn vijfde wereldtitel.

“We hebben twee coureurs die het wereldkampioenschap willen winnen. We spelen het aanvallend en niet defensief. Ik ga niet tegen een van mijn coureurs zeggen: ik weet dat je droomt van de wereldtitel, maar we hebben een muntje gegooid en jij zult het dit jaar niet worden. Vergeet het maar, zo racen wij niet.”

Brown moest denken aan het kampioenschap van 2007, toen de Fin Kimi Räikkönen van Ferrari in de eindfase zijn achterstand op de McLaren-rijders Fernando Alonso en Lewis Hamilton goedmaakte en de wereldtitel won met 1 punt verschil. “Ik ben me terdege bewust van 2007 en mocht dat scenario zich herhalen, dan heb ik liever die uitkomst dan dat ik nu een van onze twee rijders als favoriet ga uitspelen.”

ANP