Formule 1-team McLaren langer door met ‘architect’ kampioensauto

McLaren heeft het contract met technisch directeur Peter Prodromou met meerdere jaren verlengd. Het Formule 1-team noemt de specialist in aerodynamica de ‘architect’ van de auto die vorig jaar terugkeerde aan de top. Lando Norris en Oscar Piastri wonnen respectievelijk vier en twee grands prix en bezorgden McLaren de constructeurstitel. “Hij is van onschatbare waarde voor ons”, zegt teambaas Andrea Stella in een persbericht.

De 56-jarige Prodromou kwam al in 1991 in dienst van McLaren, maar stapte op zeker moment over naar Red Bull. In 2014 keerde hij terug bij McLaren, waar hij in 2023 promoveerde tot technisch directeur bij de afdeling aerodynamica. “Ik ben blij met het vertrouwen dat de directie in mij heeft en vind het een eer om deel uit te maken van een team dat zo goed samenwerkt. Ik hoop dat we de opwaartse trend kunnen doorzetten en nog meer kampioenschappen binnenhalen.”

ANP