Norris ziet pole in sprintrace Miami als beloning voor team

Coureur Lando Norris van McLaren was blij dat de verbeteringen die de renstal doorvoerde tijdens de pauze in het Formule 1-seizoen zich in Miami uitbetaalden met de beste tijd in sprintkwalificatie. “Het is een mooie beloning voor het team, dat hard heeft gewerkt aan de auto”, zei de regerend wereldkampioen.

“Het is een perfect resultaat voor ons”, zei Norris in het flashinterview na afloop. “We hadden wat updates aan de auto en het was lekker om nu weer wat grip te hebben. Het is nog maar het begin van het weekend, maar fijn om met een pole te beginnen.”

McLaren kreeg de mogelijkheid om veel aan de auto te sleutelen dankzij een onderbreking van vijf weken in het seizoen. De koningsklasse lag in april stil, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt.

Norris kwam tijdens de eerste drie races van het seizoen nog niet echt in de buurt van zijn prestaties van vorig seizoen, waarin hij Max Verstappen net aftroefde in de titelrace. De Brit bezet momenteel met 25 punten de vijfde plaats in de WK-stand.

ANP