Teambaas Stella ziet grootste winst McLaren in ‘bandenmagie’

McLaren haalt groot voordeel uit de manier waarop het slijtage en oververhitting van de banden tegengaat. Dat zei teambaas Andrea Stella na de Grote Prijs van Miami, waarin de coureurs Oscar Piastri en Lando Norris een klasse apart waren. “Ik had wel verwacht dat we zouden profiteren van ons bandenmanagement, maar niet dat het verschil zo groot zou zijn. Dat heeft me wel verbaasd”, aldus Stella op de website van de Formule 1.

Piastri won de race, met Norris als tweede op vier seconden. Nummer drie George Russell (Mercedes) gaf al 37 seconden toe, terwijl Max Verstappen (Red Bull) als vierde eindigde op bijna veertig seconden. “Bandenmanagement in de Formule 1 is nog altijd een beetje magie”, aldus Stella. “Ik denk dat bij warme omstandigheden onze auto heel goed werkt door het koelsysteem. Daar zit bij ons een uitmuntende techniek in en die heeft een punt bereikt dat we zo’n enorm verschil kunnen maken”, aldus Stella.

ANP