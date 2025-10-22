Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren denkt voorsprong op Verstappen te kunnen vergroten

Teambaas Andrea Stella van Formule 1-renstal McLaren is optimistisch over de kansen om Max Verstappen in de resterende vijf grands prix te stuiten. Hoewel de Nederlander van Red Bull de afgelopen vier races de rivalen van McLaren heeft verslagen en een grote hap uit zijn achterstand in het kampioenschap heeft genomen, komen er volgens Stella circuits aan die McLaren goed liggen. “Ik denk dat wij de komende vijf grands prix, met vijf races en twee sprints, alles in de hand hebben om onze voorsprong op Max te vergroten”, laat Stella weten op Autosport.com.

“De uitkomst van het kampioenschap ligt in onze handen en van niemand anders. We hadden de afgelopen races meer uit onze auto’s kunnen halen en onze beide coureurs erkennen ook dat ze het beter hadden kunnen doen”, zegt Stella. “In Austin zagen we dat zeker Lando de snelheid had. Hij had kunnen winnen als hij niet het gevecht met Charles Leclerc (Ferrari) had hoeven leveren.”

De eerstkomende race is zondag de Grote Prijs van Mexico. Daarna volgen nog de races in Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Viervoudig wereldkampioen Verstappen heeft na zijn zeges in Italië (Monza), Azerbeidzjan (Bakoe) en de Verenigde Staten (Austin) en zijn tweede plaats in Singapore zijn achterstand in punten op kampioenschapsleider Piastri teruggebracht naar 40 punten. De Nederlander begint zelf ook weer te geloven in de titel. “Het wordt heel spannend tot de laatste race”, zei hij na zijn overwinning in Austin.

McLaren voert in de resterende races geen ‘upgrades’ meer door om de auto nog te verbeteren, zei teambaas Stella nog. Het betekent dat Piastri en Norris het moeten doen met de auto die ze nu hebben.

ANP