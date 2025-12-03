Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren laat Norris en Piastri allebei om titel Formule 1 racen

McLaren kiest ervoor om ook in de slotrace van de Formule 1 geen teamorders te geven. Teambaas Andrea Stella laat weten dat Lando Norris en Oscar Piastri ook in de Grote Prijs van Abu Dhabi vrij mogen racen. Beide coureurs maken nog aanspraak op de wereldtitel.

“We zullen er alles aan doen om onze coureurs in de beste positie te brengen om de titel te winnen en we blijven dezelfde aanpak volgen”, zei Stella in een vooruitblik van de Britse renstal. “Doel is McLaren een dubbel kampioenschap te bezorgen, iets waar we al 27 jaar op wachten.”

McLaren won in 1998 voor het laatst zowel de titel bij de coureurs als bij de constructeurs. De Fin Mika Häkkinen werd toen wereldkampioen in een McLaren.

Comeback Verstappen

Norris en Piastri gaan in Abu Dhabi de strijd aan met Max Verstappen, die zondag een ongekende comeback kan bekronen met zijn vijfde wereldtitel. Norris leidt met 12 punten voorsprong op de coureur van Red Bull. Piastri staat 16 punten achter op zijn teamgenoot.

“De laatste twee grands prix verliepen niet zoals we wilden”, vervolgt Stella. “Maar na elke tegenslag hebben we altijd laten zien dat we weten hoe we moeten reageren, van onze fouten leren en samenwerken als een hecht team. Dat zullen we in Abu Dhabi opnieuw bewijzen”, aldus Stella.

McLaren had afgelopen zondag de snelste auto’s in Qatar, maar moest na een strategische blunder toezien dat Verstappen naar de overwinning reed. De week ervoor won de Nederlander ook al in Las Vegas en beleefde McLaren een grote deceptie, omdat Norris en Piastri na afloop werden gediskwalificeerd.

