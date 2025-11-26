Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren-teambaas: we hebben Las Vegas achter ons gelaten

Het Formule 1-team van McLaren heeft de gebeurtenissen tijdens de Grote Prijs van Las Vegas achter zich gelaten. Dat stelt teambaas Andrea Stella in een persbericht, in aanloop naar de GP van Qatar.

Stewards van de internationale autosportfederatie FIA diskwalificeerden de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zondag omdat hun auto’s bij de technische keuring aan de finish niet aan de voorschriften voldeden. Er was sprake van te veel slijtage aan de bodemplank van de auto. Max Verstappen won de race en is door de diskwalificatie van zijn concurrenten terug in de race om de wereldtitel.

“Wat er in Las Vegas is gebeurd, verandert niets aan onze aanpak van dit weekend”, aldus Stella. “De mentaliteit die ons twee constructeurstitels en twee coureurs in de strijd om het kampioenschap heeft opgeleverd, blijft hetzelfde: tot het uiterste gaan en ons potentieel maximaliseren. Pijnlijke momenten horen bij onze sport, maar ze zorgen er ook voor dat je leert en sterker wordt.”

Inhaalmogelijkheden

Volgens Stella is alles uitgesproken en zit iedereen binnen het team op één lijn. “We hebben alles geanalyseerd, verbeterd en zijn verdergegaan. Het team is eensgezind en volledig gefocust om Lando en Oscar de beste auto voor Qatar te geven, een circuit met technische eigenschappen die bij ons passen. Met nog twee races te gaan verdienen ze allebei de kans om voor de titel te strijden.”

Norris heeft nog een voorsprong van 24 punten op Verstappen. “Ik kijk ernaar uit om over het circuit van Lusail te rijden. Er zijn een paar goede inhaalmogelijkheden, dus ik ben klaar om mee te strijden voor de overwinning”, zegt de Brit.

Piastri ziet de sprintrace van zaterdag en hoofdrace van zondag ook vol vertrouwen tegemoet. “Het circuit is snel en vloeiend, heeft veel gemiddelde en hoge snelheidssecties en is ideaal om in te halen.”

ANP