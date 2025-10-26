Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verwacht niet veel verbetering in race in Mexico

Max Verstappen verwacht niet dat zijn Red Bull in de Grote Prijs van Mexico beter is dan in de kwalificatie. Daarin moest hij genoegen nemen met een vijfde plaats en veroverde concurrent Lando Norris in de McLaren de pole. “Voor de lange stukken morgen is het lastig te zeggen, maar ik verwacht niet dat het ineens veel beter zal zijn dan de snelheid over één rondje en het wordt moeilijk om in te halen”, keek Verstappen somber vooruit.

De regerend wereldkampioen Formule 1 klaagde na afloop van de kwalificatie over de balans in de wagen. “We hebben veel dingen geprobeerd, maar helaas kwam het niet samen in de kwalificatie. De balans was heel onvoorspelbaar en we konden niet doordrukken en gleden veel meer, wat niet goed is. We hadden gewoon geen grip en niet genoeg snelheid.”

Verstappen verwacht dat het pittig wordt met de wagens voor hem. “Het wordt warm en zwaar voor de banden. Het belangrijkste is om uit de problemen te blijven, want het is een heel lange race.”

Racesnelheid

Teambaas Laurent Mekies gaf toe dat Red Bull er niet in was geslaagd Verstappen de wagen te geven die hij wilde. “Je hebt gehoord dat hij er geen geheim van heeft gemaakt dat hij niet de wagen heeft waarmee hij kan strijden. We hebben in de ochtendtraining veel tijd erin gestoken om de racesnelheid te verbeteren en misschien heeft ons dat opgebroken in de kwalificatie. We krijgen het antwoord na de race. Ik ben ervan overtuigd dat het geen saaie race wordt.”

Verstappen heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en weer leven geblazen in de titelstrijd. De Australiër Oscar Piastri leidt met 346 punten, 14 meer dan zijn Britse teamgenoot Norris en 40 meer dan Verstappen.

De Grote Prijs van Mexico start zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd).

ANP