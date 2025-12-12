Deel dit: Share App Mail Tweet

Zieke Verstappen feliciteert Norris via videoboodschap

Max Verstappen ontbrak tijdens het prijzengala van de internationale autosportfederatie FIA in Tasjkent (Oezbekistan). De coureur van Red Bull, die 2 punten tekortkwam voor zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, meldde zich ziek af.

Verstappen reisde na de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi naar de fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes, waar al hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de auto voor het komende seizoen. Hij zou daarna doorreizen naar Tasjkent, omdat aanwezigheid op het prijzengala verplicht is, maar kon dat vanwege zijn ziekte niet doen. Hij stuurde wel een videoboodschap waarin hij kampioen Lando Norris feliciteerde en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem met diens herverkiezing.

De Nederlander eindigde als tweede in het kampioenschap. Hij won in Abu Dhabi de laatste grand prix, maar zag de Brit Norris van McLaren als derde eindigen en de titel winnen. Norris kwam uit op 423 punten, Verstappen op 421.

Verstappen kreeg de prijs voor beste actie van het jaar. Dat was zijn inhaalactie buitenom bij Oscar Piastri van McLaren in de Grote Prijs van Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

ANP