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Verstappen zesde in kwalificatie voor Grote Prijs van Hongarije

Max Verstappen start zondag als zesde bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen in de Red Bull moest de poleposition laten aan de Brit Lando Norris in de McLaren. Verstappen was 0,518 seconde langzamer.

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Regerend wereldkampioen Norris reed met 1.17,207 de beste tijd. Hij was daarmee 0,012 seconde sneller dan Hamilton in de Ferrari. De Monegask Charles Leclerc zette in de Ferrari de derde tijd neer op 0,238 seconde. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli uit Italië reed in de Mercedes de vierde tijd en ook de Australiër Oscar Piastri was in de McLaren nog sneller dan Verstappen.

Verstappen kwam eerder op de dag in de derde vrije training ook slechts tot de zevende tijd. Vooral de Ferrari’s en Norris in de McLaren waren sneller.

Gele vlag

Verstappens ploeggenoot Isack Hadjar uit Frankrijk verloor in de tweede kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull en spinde. Hij herstelde zich later in de sessie met de beste tijd, maar Norris was daarna nog iets sneller.

In de derde kwalificatiesessie reed Verstappen als eerste een snelle tijd, maar moest vervolgens toezien dat veel concurrenten eronder doken. Bij zijn tweede poging spinde hij in de Red Bull en veroorzaakte zo een gele vlag, waar vooral Antonelli last van had. Norris kon kort daarna wel de tot dan toe beste tijd van Hamilton verbeteren.

Zevende plaats

George Russell viel daarna nog stil met zijn Mercedes. Hij reed eerder de zevende tijd, voor Hadjar. Piastri werd in zijn laatste snelle ronde nog gehinderd door Hamilton.

De Grote Prijs van Hongarije start zondag om 15.00 uur. In de WK-stand leidt Antonelli met 204 punten. Verstappen staat op de zevende plaats met 91 punten.

ANP