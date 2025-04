Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen ver buiten het podium in Bahrein, zege voor Piastri

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Bahrein met de zesde plaats ver van het podium gebleven. De zege ging naar Oscar Piastri. De Australiër van McLaren boekte na de zege in de GP van China zijn tweede overwinning van het seizoen. De Brit George Russell werd in de Mercedes tweede en de eveneens Britse coureur Lando Norris in de McLaren derde.

Verstappen kende een moeizaam weekend in Bahrein en kwalificeerde zich als zevende met de Red Bull. In de race slaagde hij er nauwelijks in verder naar voren te komen. In de slotronde haalde Verstappen de Fransman Pierre Gasly nog in voor de zesde plaats.

De Red Bull-coureur won vorige week op indrukwekkende wijze de Grote Prijs van Japan, waar hij van poleposition was gestart. In Bahrein kampte Verstappen in de trainingen en in de kwalificatie met een naar eigen zeggen onbestuurbare auto. De achterstand op Piastri die de pole veroverde was ook groot.

Autoproblemen

Bij de start hield Piastri de leiding en schoof Norris op van de zesde naar de derde plek. De Britse McLaren-coureur kreeg later echter een straf van 5 seconden omdat hij buiten zijn startvak had gestaan.

Verstappen viel bij de start terug naar de achtste plaats en werd na de eerste serie pitstops door de problemen met de auto ingehaald door eerst Kimi Antonelli in de Mercedes en daarna Lewis Hamilton in de Ferrari.

Verstappen derde

Na een tweede stop die net als de eerste problemen kende, viel Verstappen ver terug. Door een safetycar-situatie kon hij terugkeren naar de achtste plaats en schoof nog een plek op. Gasly in de Alpine kon hij nauwelijks bedreigen, maar hij slaagde er in de laatste ronde alsnog in hem te passeren.

De Ferrari’s met Charles Leclerc op 4 en Lewis Hamilton op 5 lagen ver voor Verstappen. Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Verstappen sinds de vorige race, haalde met een negende plaats zijn eerste punten in de Red Bull.

In het WK heeft Piastri de tweede plaats overgenomen van Verstappen. De Australiër heeft 74 punten, 3 punten minder dan ploeggenoot Norris. Verstappen staat derde met 69 punten.

ANP