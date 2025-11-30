Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vergroot kans op vijfde wereldtitel met zege in Qatar

Max Verstappen heeft dankzij meesterlijk rijden de Grote Prijs van Qatar gewonnen en daarmee de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 ongemeen spannend gemaakt. Het kampioenschap wordt nu beslist in de slotrace over een week in Abu Dhabi.

De Nederlander vergrootte met zijn zevende zege van het seizoen zelfs zijn kans op een vijfde wereldtitel. Hij klom met zijn maximale score naar de tweede plaats in de stand en heeft nog maar 12 punten achterstand op Lando Norris van McLaren, de leider in de stand die als vierde eindigde op het woestijncircuit van Lusail. Oscar Piastri finishte als tweede, maar zakte wel naar de derde plaats met 16 punten minder dan zijn teamgenoot.

De Nederlander wist vooraf dat winnen feitelijk de enige mogelijkheid was om zijn hoop op de titel in leven te houden, maar besefte ook dat die opgave bijzonder lastig zou worden, omdat hij als derde startte. De viervoudig wereldkampioen deed dan ook precies wat hij moest doen bij de start. Hij wist vanaf plek drie Norris voorbij te rijden in de eerste bocht. Het bracht hem op de tweede plaats achter Piastri.

Safetycar

Na zeven ronden vloog Nico Hülkenberg van de baan na een touché met Pierre Gasly. De safetycar kwam en Verstappen besloot zijn eerste pitstop al te maken. Hij sloot vervolgens weer als derde aan achter Norris en Piastri, die vreemd genoeg wachtten met hun bandenwissel. Het was evenzeer een strategische meesterzet van de Nederlander als een blunder van McLaren, waarbij Verstappen profiteerde van de beperking die was opgelegd voor het gebruik van de banden.

Omdat de slijtage zo hoog is op het circuit van Qatar, had leverancier Pirelli bepaald dat er maximaal 25 ronden op een set banden mocht worden gereden. Verstappen kwam daardoor aan de leiding na de pitstops van Piastri en Norris na 25 ronden. De Nederlander moest na 32 ronden voor de tweede keer naar binnen, maar hij had een vloeiende stop en verloor minimale tijd. Nadat Piastri en Norris na ruim veertig ronden voor de tweede keer hun banden hadden ververst, kwam Verstappen opnieuw aan de leiding en kon hij met een comfortabele voorsprong naar de winst rijden.

Norris viel na zijn stop zelfs terug naar de vijfde plaats en leek de kluts behoorlijk kwijt. De Brit moest nog alles op alles zetten om Kimi Antonelli (Mercedes) in te halen. Hij verspeelde alsnog kostbare punten. Carlos Sainz reed verrassend in zijn Williams naar de derde plaats.

ANP