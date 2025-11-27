Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen: zelfs als ik alles win, heb ik geluk nodig

Max Verstappen heeft geluk nodig om voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1 te kunnen worden. Dat zei de 28-jarige coureur van Red Bull bij een persmoment in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar. “Natuurlijk is het gat kleiner geworden, maar het zijn nog altijd 24 punten. Er moet heel veel goed gaan tot het einde om nog een kans te hebben. Zelfs als ik alles win, heb ik geluk nodig, maar de kans is absoluut groter dan hij was.”

Verstappen liep door zijn zege in de Grote Prijs van Las Vegas 25 punten in op kampioenschapsleider Lando Norris van McLaren. De Brit raakte al zijn punten kwijt door een diskwalificatie. “Ik wist wel dat er onderzoek gaande was, maar hoorde het pas toen ik naar huis vloog. De auto van McLaren was te laag afgesteld en te laag is te laag. Daar is geen discussie over mogelijk. Zo zijn de regels.”

Verstappen heeft normaal gesproken de maximale scores nodig in de drie races die nog komen: de sprintrace in Qatar, de GP van Qatar en de GP van Abu Dhabi. De viervoudig wereldkampioen is afhankelijk van de verrichtingen van Norris. De Brit moet ergens punten laten liggen, want ook als hij alle keren tweede wordt achter Verstappen, is hij wereldkampioen. Verstappen zou dan uitkomen op 424 punten en Norris op 433.

“Ik benader de races die gaan komen zoals alle anderen. Ik doe het op mijn manier en de ervaring die ik inmiddels heb opgebouwd, kan zeker helpen. Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat we een snelle auto hebben. Verder is het simpel; ik ben hier om te winnen en ik moet winnen. Heel graag zou ik dat nummer 1 behouden, want dat is het mooiste nummer. Maar als het niet lukt, dan is dat zo. Ik zal er dan niet om huilen in Abu Dhabi.”

ANP