Verstappen kan vanuit zijn F1-wagen onbestraft vloeken in Imola

Max Verstappen hoeft tijdens de Grote Prijs van Emilia-Romagna niet te vrezen dat een vloek over de boordradio hem een hoge boete oplevert. Daartoe is de internationale sportcode in aanloop naar de zevende race van het seizoen aangepast. De Nederlandse Claire Dubbelman, plaatsvervangend wedstrijdleider van de FIA, stelt dat de aanpassing van de regels “een verbetering voor iedereen” is.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zorgde vorig jaar voor opwinding door het stevige taalgebruik van de coureurs in de Formule 1 aan te pakken. Het stoorde hem dat het woord fuck zo vaak viel. Verstappen kreeg vorig seizoen een taakstraf nadat hij tijdens een persconferentie dat woord had gebruikt. Voor schelden of vloeken buiten de racebaan zijn de boetes met 50 procent verlaagd.

Dubbelman, de eerste vrouwelijke Deputy Race Director van de FIA, vindt dat coureurs in een vertrouwde omgeving zich zo vrij mogelijk moeten kunnen uiten. “Binnen hun team moeten ze alles kunnen zeggen zolang het niet beledigend is”, legt Dubbelman uit. “Vloeken over de boordradio wordt niet bestraft.”

Beledigen niet getolereerd

Volgens Dubbelman gelden er wel minder ruime normen als coureurs zich na afloop tijdens een persconferentie verbaal te buiten gaan in de richting van de wedstrijdleiding. “Zolang het op een respectvolle wijze gebeurt, heeft niemand moeite met kritiek”, zegt de Nederlandse wedstrijdleider in Imola. “Maar het beledigen van FIA medewerkers wordt niet getolereerd. Daar ben ik het 100 procent mee eens. We zijn er allemaal om de Formule 1 beter te maken. Daar dragen persoonlijke beledigingen niet aan bij.”

De maximale straf is verlaagd van 10.000 euro naar 5000 euro. Stewards hebben de mogelijkheid een ​​straf op te schorten als het de eerste overtreding is.

ANP