Verstappen rijdt vijfde tijd in eerste vrije training GP Australië

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Australië de vijfde tijd gereden in zijn Red Bull-auto. Lando Norris (McLaren) reed in Melbourne de snelste tijd, Carlos Sainz (Williams) eindigde als tweede. Lewis Hamilton, die zijn debuut maakte in een Ferrari, reed de twaalfde tijd.

De Grote Prijs van Australië op circuit Albert Park in Melbourne is de eerste race van het nieuwe jaar in de Formule 1. Verstappen begint als viervoudig wereldkampioen aan een lang seizoen met 24 grands prix op de kalender. De 27-jarige Nederlander voert al meer dan duizend dagen het klassement aan in de Formule 1, gerekend vanaf de Grote Prijs van Spanje in 2022 tot en met de laatste race van vorig seizoen, de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Verstappen begint niet als uitgesproken favoriet aan het eerste raceweekend. Hij heeft zelf al enkele keren geopperd dat Red Bull naar verwachting niet de snelste auto heeft en dat McLaren, met Lando Norris als kopman, vermoedelijk met de beste auto de openingsrace ingaat. Interessant is ook wat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat presteren in zijn eerste jaar bij Ferrari. De Brit reed de afgelopen twaalf jaar bij Mercedes.

De Formule 1 begint dit jaar met vijf nieuwkomers: Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en Isack Hadjar (Racing Bulls).

