Vijfde tijd Verstappen in derde vrije training GP Spanje

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 de vijfde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.13,375. Hij moest 0,988 toegeven op Oscar Piastri van McLaren, die de snelste tijd reed.

Verstappen was vrijdag in de eerste trainingen tot de tweede tijd en de derde tijd gekomen. In beide gevallen noteerde een coureur van McLaren de snelste tijd. Lando Norris in de eerste training en Piastri in de tweede. Norris eindigde de laatste training met de tweede tijd, voor Charles Leclerc (Ferrari) en George Russell (Mercedes).

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje staat zaterdag om 16.00 uur op het programma. De race begint zondag om 15.00 uur. Verstappen won de laatste drie edities op het circuit in Barcelona en won er in 2016 ook zijn eerste race in de Formule 1.

ANP