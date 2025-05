Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start als vijfde in GP Monaco, pole voor Norris

Max Verstappen start zondag als vijfde aan de Grote Prijs van Monaco. McLaren-coureur Lando Norris behaalde in een spannende kwalificatie poleposition, wat op het krappe en bochtige stratencircuit extra belangrijk is omdat inhalen er moeilijk is. Viervoudig wereldkampioen Verstappen moest 0,715 seconde toegeven op de 1.09,954 van zijn Britse concurrent.

Norris, de nummer 2 van de WK-stand, was in zijn laatste poging nog net iets sneller dan de Monegask Charles Leclerc (1.10,063). Klassementsleider Oscar Piastri start als derde, voor Lewis Hamilton van Ferrari.

Verstappen startte vorig jaar als zesde aan de race en wist geen plekje meer te winnen. Charles Leclerc pakte in zijn Ferrari toen de zege vanaf poleposition. Verstappen deed een jaar eerder hetzelfde.

Rode vlag

Norris veroverde zijn tweede poleposition van het seizoen. Zijn achterstand in de WK-stand op teamgenoot Piastri is 13 punten. Verstappen volgt op 22 punten van de Australische leider.

Voor Mercedes verliep de kwalificatie uitermate teleurstellend. Kimi Antonelli crashte aan het einde van het eerste gedeelte, waardoor hij niet verder kwam dan de vijftiende tijd. Teamgenoot George Russell start één plekje voor hem nadat de Brit door een technisch probleem zijn auto in de tweede kwalificatiesessie aan de kant had moeten zetten. Na beide incidenten volgde een rode vlag.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda ontbrak ook in de ontknoping van de kwalificatie met de tien snelste coureurs. De Japanner kwam niet verder dan de twaalfde tijd.

