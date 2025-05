Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wint in Italië zijn tweede Grote Prijs van het seizoen

Max Verstappen (27) heeft de GP van Emilia-Romagna gewonnen. Het is de vierde keer op rij dat de Nederlander zegeviert op het circuit in Imola. Het is de tweede overwinning van Verstappen dit seizoen. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri eindigden als tweede en derde.

Viervoudig wereldkampioen Verstappen zou dit seizoen naar eigen zeggen vrijwel kansloos zijn ten opzichte van het team van McLaren. Verstappen toonde in Imola aan dat zijn zege in Japan begin april geen uitzondering was. De coureur met nummer 1 liet op de Autodromo Enzo e Dino Ferrari niet alleen zien dat hij qua snelheid de strijd met McLaren weer aankan, maar ook dat zijn banden niet bezweken onder de hitte.

Verstappen startte vanaf de tweede plek achter Piastri, maar wist de leider van het klassement al snel in te halen. Verstappen pakte de leiding en gaf die niet meer uit handen. Ook de inzet van een safetycar, waardoor de onderlinge verschillen verdwenen, kon hem niet van de zege afhouden.

ANP