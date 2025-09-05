Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt vierde tijd in Monza, Hamilton snelste

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Italië de vierde tijd gereden. Hij was op het snelle circuit van Monza beduidend langzamer dan Lewis Hamilton, die in zijn Ferrari de beste tijd neerzette (1.20,117). Viervoudig wereldkampioen Verstappen gaf 0,575 seconde toe in zijn Red Bull. Charles Leclerc bewees de snelheid van Ferrari op Italiaanse bodem met de tweede tijd. De Spanjaard Carlos Sainz noteerde de derde tijd in zijn Williams.

Kampioenschapsleider Oscar Piastri, afgelopen zondag nog winnaar van de Dutch Grand Prix op Zandvoort, stond zijn McLaren af aan jong talent Alexander Dunne, die de zestiende tijd reed. De Italiaan Kimi Antonelli had voor eigen publiek wat moeite om de Mercedes op de baan te houden, maar hij zette uiteindelijk de vijfde tijd neer. Lando Norris leek ook wat grip te missen en vloog een keer bijna uit de bocht. De Brit van McLaren reed de zesde tijd, maar was wel bijna een seconde langzamer dan Hamilton.

Mislukt optreden

De zevenvoudig wereldkampioen viel vorige week uit in Zandvoort en hield ook nog een gridstraf van vijf plaatsen over aan zijn mislukte optreden. De stewards legden hem de straf op omdat hij voorafgaand aan de race na een verkenningsronde te hard de pitstraat inreed. Hamilton won de Grote Prijs van Italië op Monza vijf keer: vier keer bij Mercedes en een keer bij McLaren. Zijn eerste jaar bij Ferrari verloopt moeizaam. De winnaar van 105 grands prix stond nog geen enkele keer op het podium.

Piastri leidt de titelstrijd in de Formule 1 met 34 punten voorsprong op teamgenoot Norris. Verstappen, vorige week tweede in de Dutch Grand Prix, staat derde met 104 punten minder dan Piastri.

Later vrijdag is de tweede training. Zaterdag is de kwalificatie en zondag de grand prix.

ANP