Verstappen vierde tijd in derde vrije training Singapore

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Singapore in de Formule 1 de vierde tijd gereden. De leider in de WK-stand klokte in zijn Red Bull 1.30,540. De Brit Lando Norris van McLaren was veruit de snelste met 1.29,646.

Norris, de grootste concurrent van Verstappen in de strijd om de wereldtitel, was vrijdag tijdens de tweede vrije training ook al de snelste in Singapore. De Brit George Russell van Mercedes reed zaterdag de tweede tijd (1.30,125), voor de Australiër Oscar Piastri van McLaren (1.30,431).

Verstappen kende vrijdag een moeizame tweede vrije training, waarin hij slechts tot de vijftiende tijd kwam. De drievoudig wereldkampioen, die nog nooit in Singapore won, klaagde over een gebrek aan grip. Een dag later kwam hij beter voor de dag. Na een onderbreking door een loslopende hagedis op het circuit reed hij op mediums al snel de beste tijd.

Voorsprong 59 punten

Charles Leclerc (Ferrari) ging op dezelfde band onder de tijd van Verstappen, waarna de meeste coureurs overstapten op softbanden. De Nederlander moest daarna 0,4 seconden toegeven op de snelste tijd van Russell, maar Norris bleek nog sneller te kunnen. Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz, die vrijdag alleen Norris voor zich moesten dulden, reden een dag later de vijfde en zesde tijd.

Verstappen heeft de laatste zeven grands prix geen zege kunnen boeken. Zijn voorsprong op Norris is daardoor geslonken tot 59 punten. De kwalificatie voor de Grote Prijs van Singapore staat zaterdag om 15.00 uur op het programma. De race begint zondag om 14.00 uur.

ANP