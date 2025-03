Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen tweede achter Norris in natte openingsrace Australië

Max Verstappen is na 1029 dagen en 63 races zijn positie kwijt als leider van het klassement in de Formule 1. De nieuwe leider is Lando Norris van McLaren, die de openingsrace van het jaar in Australië won. Verstappen reed zijn Red Bull in een hectische slotfase met een regenbui naar de tweede plaats. George Russell eindigde in zijn Mercedes als derde.

Zes coureurs vielen uit in de race door crashes en glijpartijen. De safetycar was vaak op de baan, die vanaf de start langzaam opdroogde, maar door de late regenval weer nat en spekglad werd. Beste nieuwkomer was Kiimi Antonelli van Mercedes op de vijfde plaats.

Eerste uitvaller was Isack Hadjar. De debutant bij Racing Bulls reed tijdens de opwarmronde zijn auto in de omheining. Het wegtakelen leidde tot een uitstel van de start met een kwartier. De tweede nieuwkomer viel weg in de eerste ronde van de race. Jack Doohan crashte in zijn Alpine. Carlos Sainz, de winnaar van vorig jaar, raakte eveneens in de eerste ronde de controle kwijt in zijn Williams en kwam hard in botsing met de boarding.

Bandenwissel

Verstappen had wel een goede start. Hij rukte in de eerste bochtenserie na de start op van de derde naar de tweede plaats. Hij haalde Oscar Piastri van McLaren in. De van poleposition vertrokken Norris behield de leiding. Na zeven ronden achter de safetycar begon de race opnieuw, waarbij Norris redelijk eenvoudig zijn eerste positie vasthield en Verstappen de achter hem rijdende Piastri voelde aandringen. Het trio reed tien rondjes in dezelfde volgorde vooraan, toen maakte de Limburger een slippertje en moest hij Piastri weer voorbij laten komen.

Verstappen raakte vervolgens de aansluiting kwijt bij de twee McLarens. Zijn derde plek was niet meteen in gevaar, want Russell van Mercedes lag zo’n tien seconden achter hem. Een regenbui op tien ronden voor het einde brak de wedstrijd open. Norris en Piastri glibberden van de baan en Verstappen kwam zelfs even aan de leiding. Hij wilde doorrijden, maar begon zo te glibberen dat hij noodgedwongen van banden moest wisselen.

Slotfase

Na die laatste pitstop kwam hij weer achter Norris te rijden. De Nederlander probeerde nog een aanval, maar Norris hield stand.

ANP