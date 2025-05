Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen meldt zich als vader van dochter bij GP van Miami

Max Verstappen (27) is vader geworden van een dochter. Zijn partner Kelly Piquet (36) is bevallen van een meisje met de naam Lily. Dat maakte Verstappen via Instagram bekend.

Verstappen was bij de bevalling aanwezig en moest daarom donderdag bij de persmomenten bij de Grote Prijs in Miami verstek laten gaan. De viervoudig wereldkampioen komt tijdens het zesde raceweekend van het seizoen gewoon in actie in Miami.

Piquet is de dochter van de Braziliaanse drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet en diens ex-vrouw, de Nederlandse Sylvia Tamsma. Ze heeft uit een eerdere relatie met de Russische F1-coureur Daniil Kvyat al een dochter met de naam Penelope.

Op vrijdagavond (18.30-19.30 uur Nederlandse tijd) staat in Miami de eerste vrije training op het programma. Later op de avond wordt de kwalificatie voor de sprintrace verreden. Zaterdag vinden de sprintrace en de kwalificatie voor de race van zondag plaats. De GP van Miami begint zondag om 22.00 uur. Verstappen won de race in 2022 en 2023. Vorig jaar was de Brit Lando Norris de snelste op het circuit dat is gebouwd rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens.

ANP