Kritische Verstappen krijgt uitnodiging van Formule E

Max Verstappen heeft een uitnodiging gekregen van de Formule E om een elektrische raceauto te testen. Die kreeg hij naar aanleiding van de kritiek die de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 bij de testdagen in Bahrein leverde op de nieuwe auto’s, die voor de helft worden aangedreven door een batterij. De coureur van Red Bull zei het rijden niet leuk te vinden. “Het voelt voor mij niet als Formule 1, maar als Formule E op steroïden.”

Formule E-directeur Jeff Dodds stuurde Verstappen een persoonlijke uitnodiging. Hij kan wat hem betreft dit weekend al proeven van de Formule E in Djedda in Saudi-Arabië, waar de elektrische raceklasse is neergestreken. “Ik heb hem een berichtje gestuurd met de grap dat Djedda niet ver van Bahrein ligt, dus ik kom je zelf ophalen als je een ritje wilt maken”, zei Dodds.

Dodds wees erop dat de volgende generatie volledig elektrische wagens waarschijnlijk sneller zal zijn dan de auto’s in de Formule 1. “Iets waar Max echt van zou genieten om in te racen”, zei Dodds.

ANP