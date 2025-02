Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen nieuwsgierig naar vaderschap in elfde jaar Formule 1

Max Verstappen is nieuwsgierig naar het vaderschap, al denkt hij niet dat het veel invloed zal hebben op zijn prestaties in de Formule 1. “Eerlijk gezegd hoop ik niet dat er veel verandert. Wat betreft het rijden zal dat denk ik niet het geval zijn”, zegt de viervoudig wereldkampioen in een vooruitblik op het seizoen op Verstappen.com.

Kelly Piquet, de vriendin van Verstappen, is vermoedelijk in de eerste helft van maart uitgerekend. “Het is zeker heel spannend om vader te worden, maar het is moeilijk onder woorden te brengen zolang de baby er nog niet is. Maar ik kijk er naar uit, ook naar hoe ik dat het hele jaar ga ervaren”, zegt de Limburger, die begint aan zijn elfde seizoen in de Formule 1.

Hij rijdt opnieuw voor Red Bull. Een overstap naar een ander team is voorlopig niet aan de orde. “Red Bull voelt als mijn tweede familie. Ik kan helemaal mezelf zijn binnen het team en dat is heel belangrijk voor mij”, aldus Verstappen, die niet hardop als doelstelling uitspreekt dat zijn doel is voor de vijfde keer wereldkampioen te worden. “Ik streef naar consistentie en niet te veel fouten te maken. Ik probeer altijd mezelf te verbeteren als coureur, al weet ik dat die verbeteringen kleiner zullen zijn dan toen ik 18 jaar was. Toch wil ik ieder jaar een beetje beter worden.”

ANP