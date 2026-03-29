Verstappen is plezier kwijt: nadenken over toekomst in Formule 1

Max Verstappen heeft het niet naar zijn zin in de Formule 1 en gaat de komende “weken en maanden” nadenken over zijn toekomst. “Ik heb dingen uit te zoeken over wat ik precies wil”, zei hij na afloop van de Grote Prijs van Japan bij Viaplay. “Het moet wel leuk blijven. Het is niet alleen Formule 1 in het leven, er zijn meer dingen die we kunnen doen”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Het is bekend dat Verstappen zich niet prettig voelt bij de nieuwe technische regels in de Formule 1. Hij gruwt van de halfelektrische auto’s, waarbij hij constant moet controleren of zijn batterij nog genoeg power heeft. Daar komen de problemen met de bestuurbaarheid van zijn Red Bull nog eens bij. Er zat voor hem niet meer in dan de achtste plaats op het circuit van Suzuka, waar hij de vorige vier jaar de grand prix had gewonnen. “Ik was blij dat de race was afgelopen. Ik heb echt de ronden zitten aftellen. Je kunt gewoon niet fatsoenlijk inhalen met deze auto’s.”

Verstappen startte als elfde, maar wist in de beginfase van de race nog wel wat coureurs in te halen. Hij schoof op naar de achtste plaats en bleef hangen achter Pierre Gasly van Alpine. Het lukte hem weliswaar een keer om Gasly op het rechte stuk te passeren, maar de Fransman kon met een volle batterij zijn auto meteen een snelheidsinjectie geven en Verstappen weer inhalen.

“Ik zwaaide maar naar hem toen hij weer voorbijkwam”, zei Verstappen met een glimlach. “Het gaat niet zoals het moet, maar het schiet niet op als ik er de hele tijd gefrustreerd over ga doen. Ik probeer er maar om te lachen”, aldus de Limburger, die hoopt dat Red Bull de komende maand, waarin er geen Formule 1-races zijn, de auto wat beter kan maken. “Er is heel veel op te lossen, want we hebben heel veel problemen.”

ANP