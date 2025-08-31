Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen tweede in Dutch Grand Prix, zevende zege voor Piastri

Max Verstappen heeft het publiek in Zandvoort niet kunnen verwennen met een vierde zege in de Dutch Grand Prix, maar wel met een gedurfd optreden. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde als tweede in een incidentrijke thuisrace. Hij profiteerde in de slotfase van het uitvallen van Lando Norris, die op de tweede plaats lag toen zijn McLaren het begaf met een olielek.

Oscar Piastri behaalde in zijn McLaren de overwinning. De Australiër reed van start tot finish aan de leiding en doorstond alle onderbrekingen met succes. Hij boekte zijn zevende GP-zege van het seizoen. De kampioenschapsleider liep uit naar 34 punten voorsprong op teamgenoot Norris, terwijl Verstappen punten inliep op de onfortuinlijke Brit.

Er viel tijdens de race wat regen, maar die had nauwelijks invloed op het raceverloop. De Fransman Isack Hadjar van Racing Bulls reed verrassend naar de derde plaats.

Niet veel vertrouwen

Vooraf had Verstappen er niet veel vertrouwen in. Hij benoemde zoals zo vaak in dit seizoen het gebrek aan balans en grip van zijn Red Bull. Maar zoals ook vaker vonden de engineers van de Oostenrijkse renstal voor de kwalificatie toch weer een afstelling waar Verstappen mee kon leven. Zijn derde plaats in de kwalificatie was een aangename verrassing.

De publiekslieveling gaf vlak voor de start aan dat het podium zijn doel was. Hij koos meteen de aanval en ging in de eerste ronde buitenom in de Tarzanbocht voorbij Norris, slipte nog bijna weg op het zand, maar dook de Hugenholtzbocht in voor de Brit van McLaren en schoof op naar de tweede plaats.

Norris

Na negen ronden vond Norris het welletjes. Zijn auto was veel sneller en de Brit haalde Verstappen op dezelfde plek en op dezelfde wijze in. Vanaf dat moment stond de volgorde in de race nagenoeg vast. Piastri aan kop, Norris achter hem en Verstappen op steeds grotere afstand op de derde plaats.

In ronde 54 reed Kimi Antonelli (Mercedes) de Ferrari van Charles Leclerc van de baan en kwam de safetycar neutraliseren. Dat was eerder ook gebeurd na een crash van Lewis Hamilton in zijn Ferrari. De coureurs vooraan maakten nog een tweede pitstop, maar ook op verse banden controleerde Piastri de race vakkundig en veranderde er niets aan de volgorde vooraan.

Zeven ronden voor het einde moest Norris echter plotseling zijn rokende auto aan de kant zetten. Verstappen kreeg daardoor de tweede plaats in handen, maar was niet in staat een aanval op de eerste plek van Piastri te plaatsen.

