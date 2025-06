Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt tweede tijd in eerste training GP Oostenrijk

Max Verstappen is de Grote Prijs van Oostenrijk begonnen met de tweede tijd in de eerste vrije training. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kon op het circuit van Spielberg alleen niet tippen aan de tijd van George Russell.

Verstappen was in zijn Red Bull 65 duizendsten minder snel dan Russell in zijn Mercedes. De derde tijd was voor Oscar Piastri (McLaren), de leider in het wereldkampioenschap. Alex Dunne, die in de eerste training Lando Norris verving bij McLaren, verraste met de vierde tijd. De Ier is afkomstig uit de opleiding van McLaren en de huidige leider in het kampioenschap van de Formule 2.

De coureurs komen vanaf 17.00 uur de baan op voor de tweede vrije training. Dan neemt ook Charles Leclerc weer plaats in de Ferrari. De Monegask werd in de eerste training vervangen door Dino Beganovic, een coureur uit de opleiding.

Upgrades

Verstappen triomfeerde al vijf keer op de Red Bull Ring. De laatste keer was in 2023. Vorig jaar ging de zege naar Russell, maar de Brit profiteerde toen wel van een lekke band en tijdstraf voor Verstappen, die in leidende positie een aanrijding had met Norris en pas als vijfde finishte.

Red Bull heeft enkele upgrades doorgevoerd in de auto van Verstappen; onder meer de vloer is aangepast. Hij hoopt dat de wijzigingen hem sneller maken. In de WK-stand staat Verstappen derde met 155 punten, 43 punten minder dan kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren.

ANP