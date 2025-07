Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zet tweede tijd neer in enige training GP België

Max Verstappen heeft in de vrije training voor de Grote Prijs van België de tweede tijd gereden in zijn Red Bull. De viervoudig wereldkampioen was op de zachte band in zijn snelste ronde 0,404 seconde langzamer dan kampioenschapsleider Oscar Piastri, die in zijn McLaren de beste tijd noteerde op het circuit van Spa-Francorchamps. Lando Norris klokte de derde tijd in zijn McLaren. De Brit gaf 0,504 seconde toe op zijn Australische teamgenoot.

Het was de enige vrije training dit weekeinde, want de dertiende ronde van het kampioenschap bevat een sprintrace op zaterdag. Het betekent dat de coureurs later vrijdag (16.30 uur) een kwalificatie voor de sprint rijden en zaterdag (12.00 uur) beginnen met een korte race over 100 kilometer. De zaterdag wordt afgesloten met een kwalificatie voor de hoofdrace op zondag.

Verstappen reed een sterke eerste sector op het glooiende parcours in de Ardennen. Dat is het deel met het beroemde snelle stuk Eau Rouge. In het tweede deel, waar de meeste bochten liggen, had de Limburger beduidend meer moeite het tempo hoog te houden. In die sector verloor hij veel tijd ten opzichte van Piastri. De derde en laatste sector was wel weer goed.

Piastri

Verstappen eindigde vorig jaar als vierde op zijn favoriete baan, maar de drie jaar ervoor was hij de beste. In 2022 was hij onnavolgbaar. Door een gridstraf startte de Limburger vanaf de veertiende plek, maar nam na achttien ronden de leiding over en finishte als eerste met zeventien seconden voorsprong. Recordhouder in de Grote Prijs van België is Michael Schumacher met zes overwinningen.

Piastri leidt het kampioenschap met 234 punten, 8 punten meer dan teamgenoot Norris: 226 punten. Verstappen staat derde met 165 punten.

ANP