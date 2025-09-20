Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt tweede tijd in derde training in Bakoe

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 kwam in zijn Red Bull tot een tijd van 1.41,445. De Brit Lando Norris was in de McLaren ruim twee tienden van een seconde sneller op het stratencircuit van Bakoe. Zijn teamgenoot Oscar Piastri, de leider in het kampioenschap, reed de derde tijd.

Lewis Hamilton, een dag eerder nog de beste in de tweede vrije training, zette in de Ferrari de vierde tijd neer. Zijn teamgenoot Charles Leclerc kwam slechts tot de tiende tijd. De Monegask was de afgelopen vier jaar de snelste in de kwalificatie in Bakoe.

Verstappen had eerder de zevende en zesde tijd neergezet in de vrije trainingen in Bakoe. De coureurs rijden zaterdag om 14.00 uur de kwalificatie voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Zondag om 13.00 uur begint de race.

In de WK-stand leidt Piastri met 31 punten voorsprong op teamgenoot Norris. Verstappen heeft 94 punten minder dan de Australiër van McLaren.

