Tweede tijd Verstappen achter Norris in eerste training Barcelona

Max Verstappen is het raceweekend van de Grote Prijs van Spanje begonnen met een tweede tijd in de eerste vrije training. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 was in de Red Bull alleen langzamer dan de Brit Lando Norris in de McLaren.

Norris was op het circuit bij Barcelona met 1.13,718 de snelste. Verstappen zat daar 0,367 seconde achter. Lewis Hamilton reed vlak daarachter de derde tijd. De Australiër Oscar Piastri, de leider in het kampioenschap, zette de vijfde tijd neer.

De coureurs rijden later vrijdag nog de tweede vrije training. De Grote Prijs van Spanje is zondag.

ANP