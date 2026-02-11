Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt 136 ronden op eerste testdag in Bahrein

Max Verstappen (28) heeft woensdag zonder noemenswaardige problemen in totaal 136 ronden gereden met zijn nieuwe Red Bull op de eerste testdag in Bahrein. De viervoudige wereldkampioen in de Formule 1 zette in de middagsessie op het Bahrain International Circuit de tweede tijd neer achter de Brit Lando Norris. De Monegask Charles Leclerc klokte de derde tijd in Sakhir.

Op de testdagen in Bahrein komt namens elk team één coureur per sessie op de baan. Verstappen reed woensdagochtend ook een sessie voor Red Bull, waarin hij wel de snelste tijd neerzette. Hij komt donderdag niet in actie. Dan is zijn teamgenoot Isack Hadjar aan de beurt. Vrijdagochtend neemt Verstappen het weer over.

Er zijn dit jaar nieuwe regels ingevoerd, waardoor veranderingen in de kwaliteit van de wagens te verwachten zijn. Er was eerder een test in Barcelona. Ook volgende week wordt van woensdag tot en met vrijdag nog getest in Bahrein. De eerste Grand Prix van het jaar wordt op 8 maart verreden in Melbourne.

ANP